В Киеве сочли диалог между Россией и США «плохим знаком» для Украины

Стратегический диалог между Россией и США является для Украины «плохим знаком». Соответствующее заявление в статье для издания «Главред» сделал украинский политолог, бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол.

Он напомнил, что ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил о том, что Вашингтон готовится провести стратегический диалог с Москвой, который коснется также и Украины.

«Поскольку дополнительных комментариев с американской стороны пока не было, то это заявление вызывает непонимание», — написал Черновол.

По его мнению, стратегический диалог подразумевает достижение договоренностей, которые удовлетворят обе стороны, однако такого диалога быть не может между странами, «занимающими диаметрально противоположные позиции».

«В любом случае такие заявления — это плохой знак для Украины, которой сейчас, вместо того, чтобы кричать о том, почему мы до сих пор не в НАТО, стоило бы настаивать на том, что Украина не может быть разменной монетой и объектом чьих-то переговоров», — добавил Черновол.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.