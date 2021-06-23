МИД России назвал сроки возвращения посла США в Москву

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан вернется в Москву в ближайшее время, сообщил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

«Он будет в Москве буквально в ближайшие дни», — заявил замминистра.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.

Антонов вернулся в Соединенные Штаты 20 июня.