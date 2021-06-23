Захарова прокомментировала заявление США об ответе без предупреждения на кибератаки

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома о том, что в США не намерены предупреждать Москву об ответных киберударах, заявила, что все это вызывает «глубокое недоумение». Об этом сообщает ТАСС.

21 июня официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга сообщила о том, что президент США Джо Байден во время прошедшего саммита с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в случае, если приписываемые российским хакерам кибератаки на важные американские объекты продолжатся, то для РФ наступят последствия, Вашингтон не будет предупреждать об ответных мерах заранее.

По ее мнению, данная позиция удивительна, в частности в контексте итогов саммита 16 июня, во время которого президенты двух стран объявили о намерении провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности.

«А сейчас мы вдруг услышали подобные, как будто вновь оторванные от реальности, высказывания. Просто приходится гадать: неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на таком высоком уровне», — сказала она.

Кроме того, она подчеркнула, что американская сторона просто хочет сохранить за собой право нанести киберудар на основе ложных обвинений, выдвигаемых против России.

«С американской стороны это будет не ответ, а необъявленное вероломное нанесение удара первыми. Мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне эти слова восприняли со всей серьезностью», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, в России рассчитывают на соответствующие шаги со стороны США в развитие договоренностей лидеров государств.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.