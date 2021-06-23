Der Spiegel: Запад отверг Россию и теперь поплатится за это

Обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Франциска Аугштайн обвинила Запад в том, что он оттолкнул от себя Россию и позволил ей сблизиться с Китаем. Об этом сообщает Der Spiegel.

В своей статье она пристыдила лидеров европейских государств за критику ситуации с правами человека в России. Аугштайн привела в пример Саудовскую Аравию, дружбу с которой на Западе ценят, несмотря на пытки, убийства и другие нарушения.

Журналистка назвала президента России Владимира Путина человеком западных традиций и отметила его вклад в восстановление страны. Также она напомнила о выступлении главы государства в бундестаге в 2001 году.

«Он предложил создать зону свободной торговли от Владивостока до Лиссабона. А еще — принять Россию в НАТО. Члены парламента рукоплескали, вскочив со своих мест», — отметила она.

Автор подчеркнула, что с того времени в лучшую сторону ничего не изменилось, так как Запад все еще «точил зуб на Россию».

Кроме того она уточнила, что во время мюнхенской речи в 2007 году российский лидер предпринял еще одну попытку «вразумить Запад». Он предупредил, что продолжение антироссийской политики, а также не одобренные Совбезом ООН вмешательства, как в 1999 году в Косове, нанесут миру огромный ущерб. Путин предложил Западу сотрудничество, но ответа не получил, говорится в статье.

По мнению журналистки, в 2011 году в Кремле почувствовали себя обманутыми, когда согласились с созданием бесполетной зоны в Ливии.

«В России не забывают и о бессмысленных войнах, которые во имя демократии велись в Афганистане и в Ираке. Многолетнее присутствие НАТО в Афганистане принесло мало результатов. Ирак после свержения диктатора (экс-президента Ирака — прим. ред.) Саддама Хусейна стал неуправляемым», — сказала автор.

В то же время Запад продолжает осуждать Россию за борьбу с террористами в Чечне, добавила она.

Обозреватель процитировала эксперта по Восточной Европе Вильфрида Йильге, который обвинил Россию в том, что она «со своими войсками и военными учениями опасно приблизилась к границам НАТО».

«Такие вещи можно воспринимать только как шутку. Ведь ситуация как раз обратная: это НАТО, принимая новых членов, все больше приближается к границам России», — напомнила автор статьи.

По ее мнению, Москва не собирается нападать на страны Балтии или Польши, однако Запад отказывается в это верить.

«Россия в последние годы и вплоть до сегодняшнего дня все время выступает с инициативами, делает Западу предложения. Никакой реакции нет, и поэтому Путин начал устанавливать контакты в другом регионе — с Китаем», — написала журналистка.

Она отметила, что Запад воспринимает Пекин как очень большую угрозу, и предсказала негативные последствия для Москвы. Аугштайн добавила, что в НАТО понимают, что Россия не угрожает организации, однако все равно продолжают вооружаться.

«С одной стороны, России сообщают, что она — всего лишь «региональная» держава, как это сделал бывший американский президент Барак Обама. С другой стороны, ее называют «агрессивной». Как хотите, так и понимайте», — завершила обозреватель.

Ранее экс-глава Пентагона, бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс в ходе выступления на виртуальном мероприятии, организованном институтом Рональда Рейгана, заявил, что Вашингтон ввел так много антироссийских санкций, что практически полностью лишился возможности оказывать давление на Москву таким способом.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве не привнес каких-либо изменений в политику антироссийских санкций Вашингтона.