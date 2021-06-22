Постпред России обвинил ЕС в «целенаправленной кампании» по переписыванию истории

Попытки переписать историю Второй мировой войны в Европейском союзе превращаются в целенаправленную кампанию, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Его слова приводит РИА «Новости».

«На моих глазах ревизионистские устремления отдельных – прямо скажем, не самых больших и влиятельных – стран и политиков ЕС последовательно разрастались, оформляясь по сути в целенаправленную кампанию», — заявил постпред.

По его мнению, искажение исторических фактов способствует созданию атмосферы терпимости к откровенной пропаганде идей нацизма, что представляет угрозу для фундаментальных принципов демократии и прав человека, а также оскорбляет память жертв Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для немецкого издания Die Zeit, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, заявил, что Красная армия во время Второй Мировой войны спасла Европу и мир от порабощения.