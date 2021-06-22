Экс-глава Пентагона оценил возможности санкционного давления на Россию

Экс-глава Пентагона, бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс в ходе выступления на виртуальном мероприятии, организованном институтом Рональда Рейгана, заявил, что Вашингтон ввел так много антироссийских санкций, что практически полностью лишился возможности оказывать давление на Москву таким способом. Об этом сообщается на YouTube-канале института.

«Я лично считаю, что мы вроде бы исчерпали широкие санкции против России. Мы ввели так много санкций против России. Я имею в виду, мало осталось таких, которые мы еще не ввели и которые имели бы значение», — сказал он.

По словам экс-главы Пентагона и ЦРУ, многие из этих санкций в результате затрагивают обычных граждан России, поэтому американской стороне необходимо в ответ на кибератаки, якобы осуществляемые находящимися в России хакерами, принимать меры в отношении официальных лиц страны.

«Я думаю, если данные атаки продолжатся, нам нужно будет проявить творческий подход и не только действовать против хакеров, создавая серьезные трудности для них, но и, возможно, рассмотреть меры, которые мы можем принять против лиц в окружении [президента России Владимира] Путина», — отметил Гейтс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве не привнес каких-либо изменений в политику антироссийских санкций Вашингтона.

20 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская сторона продолжит вводить санкции в отношении компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2».