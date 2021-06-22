Путин рассказал о роли примирения российского и немецкого народов для единой Европы

Президент России Владимир Путин в своей статье для немецкого издания Die Zeit, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, заявил, что в свое время для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение российского народа и немцев. Переведенная на русский язык публикация опубликована на сайте Кремля.

Статья называется «Быть открытыми, несмотря на прошлое».

«Хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединенной Германии», — отметил российский лидер.

В статье Путин также написал, что Москва открыта к честному созидательному взаимодействию и восстановлению партнерства с Европой. По его словам, многие страны после расширения НАТО были поставлены перед ультиматумом — быть с коллективным Западом или с Россией.

Впервые о том, что российский президент напишет статью ко дню нападения Германии на Советский Союз, стало известно в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

21 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин написал статью на немецком языке.