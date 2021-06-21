США научат Украину судиться с Россией

Госдеп США выделит $2,5 млн на программу, в рамках которой Управление глобального уголовного правосудия США проведет на Украине серию образовательных программ в сфере международного уголовного права. «Газета.Ru» ознакомилась с текстом гранта, в котором, как утверждают его авторы, предлагается научить украинских следователей, юристов и судей «обеспечивать критическую основу для привлечения виновных к уголовной ответственности».

Уточняется, что опубликованный 18 июня грант будет реализован на Украине и в Южном Судане. Успешный кандидат получит $2,5 млн, чтобы помочь двум странам «способствовать развитию потенциала в области международного права, прав человека, уголовного и гуманитарного права, а также учебных программ по расследованию и судебному преследованию серьезных международных преступлений».

«Управление глобального уголовного правосудия Государственного департамента (J/GCJ) работает над предотвращением кровавых преступлений, смягчением их последствий и прекращением безнаказанности… GCJ объявляет конкурс на грант, который должен достичь эффекта масштаба до необходимой степени в двух программах: одна — в Южном Судане и одна — на Украине», — говорится в тексте гранта.

Описывая ситуацию на Украине, авторы документа отмечают, что Россия «нарушает права человека» в регионе.

«С 2014 года продвигаемый Россией конфликт в Донбассе унес жизни более 13 тыс. человек. Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня за более чем семь лет войны в Донбассе и продолжает незаконно оккупировать Крым. Российская агрессия на Украине стала причиной многочисленных сообщений о серьезных нарушениях прав человека, включая незаконные убийства, похищения и пытки», — поясняют в Госдепе.

Сейчас украинское правительство движется в сторону гармонизации внутреннего уголовного кодекса и международного гуманитарного права, считают авторы документа. Теперь, по их словам, «необходимо, чтобы следователи, юристы и судьи прошли подготовку по стандартным юридическим процедурам, правоприменительной практике и применению международного уголовного права».

«Как расследование, так и судебное преследование международных преступлений: военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида требуют очень специфический набор продвинутых навыков и подготовки. Во-первых, сбор доказательств обеспечивает критическую основу для привлечения виновных к уголовной ответственности, а также выступает в качестве важнейшего механизма установления фактов с точки зрения истории. Во-вторых, судебное преследование виновных требует, чтобы следователи, юристы и судьи имели хорошую подготовку и хорошее образование в области применения международного уголовного права, гуманитарного права и международного права человека», — пишут авторы гранта.

США неоднократно указывали на «агрессию России» в отношении Украины и заявляли о поддержке украинской стороны. Так, в первом телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома Джо Байден пообещал военную поддержку украинской стороне и заверил, что Киев никогда не останется один на один с «агрессией России».

Российская сторона, в свою очередь, отрицает все обвинения. В ходе большого интервью для американского телеканала NBC президент России Владимир Путин заявил, что Украина продолжает подтягивать военную технику и личный состав вооруженных сил в район конфликта в Донбассе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.