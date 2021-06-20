В США заявили, что будут судить об итогах саммита с РФ по ее дальнейшему поведению

США будут судить об итогах двустороннего саммита с РФ по дальнейшему поведению Москвы. Об этом в эфире телеканала CNN заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он [президент США Джо Байден] сказал конкретно, что качество пудинга определяется на вкус, то есть в следующие 6-12 месяцев мы увидим на деле, а не на словах, обязательствах или языке жестов, находимся ли мы на лучшем пути применительно к отношениям США и России», — сказал Салливан.

По его словам, Байден «ничего не воспринимает как данность по итогам встречи».

«Уверенность — это не то слово, оптимистичный — не то слово. Важна верификация, возможность посмотреть, действительно ли отношения могут перейти на более стабильную и предсказуемую основу», — подытожил Салливан.

Встреча президентов России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.