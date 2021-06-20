Посол РФ в США вылетел в Нью-Йорк

Посол России в США Анатолий Антонов вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк, оттуда он отправится в Вашингтон. Об этом пишет РИА «Новости».

Самолет взлетел около 9.20 мск. До вылета Антонов рассказал о своем настрое и предстоящих рабочих планах.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.