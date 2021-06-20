Российский посол возвращается в Вашингтон 20 июня

Чрезвычайный и полномочный посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вернется в Вашингтон в воскресенье, 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД России.

«Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте», — рассказали в МИД.

Ранее посол Соединенных Штатов в России Джо Салливан заявил, что вернется в Москву в ближайшее время.

Вернуть послов в столицы договорились на саммите президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.