В Киеве назвали провокацией данные о приостановке помощи со стороны США

Информация СМИ о том, что США намерены приостановить военную помощь Украине, является провокацией. Соответствующее мнение выразил украинский глава минобороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Украины.

«Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации», — заявил Таран.

По мнению украинского министра обороны, появившаяся в СМИ информация замораживании военной помощи Киеву является «элементом информационной войны России против Украины».

Ранее американское издание Politico со ссылкой на источник сообщало о том, что США в преддверии встречи главы Белого дома Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным приостановили предоставление Украине военной помощи на $100 млн.