Медведев заявил, что «Единая Россия» готова к борьбе на выборах

Борьба в ходе предстоящих выборов не будет простой, однако «Единая Россия» готова к этому. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, сообщает РИА «Новости».

«Наша цель, одна из наших целей, во всяком случае, чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе», — сказал Медведев в ходе съезда «Единой России».

Он добавил, что «пятерка» лидеров избирательного списка, которая была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным, является их совместной инициативой.

Дата выборов депутатов Госдумы назначена на 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам в один тур.

Ранее Путин рассказал о том, что рассчитывает на победу партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму.