Путин ожидает победы «Единой России» на выборах

Президент России Владимир Путин рассчитывает на победу партии «Единая Россия» на предстоящих выборах. Об этом он сообщил в ходе XX партийного съезда.

Трансляцию ведет «Россия 24».

«Все партии, готовясь к выборам, определяют стратегию и тактику, рассчитывая показать максимальный результат. Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку — подтвердить свое лидерство, добиться победы на выборах», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что избирательная кампания — это «всегда испытание», в том числе для политической системы, которая проходит проверку на прочность и эффективность.

«У «Единой России» и здесь особая роль: партия-лидер обязана быть примером создания атмосферы открытого, конкурентного политического состязания. Наша общая задача — сделать все, чтобы выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты отражали истинную волю народа», — подчеркнул Путин.

Выступая на съезде, глава государства оценил работу «Единой России».