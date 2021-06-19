Путин поздравил с победой на выборах нового президента Ирана

Президент России Владимир Путин поздравил главу судебной власти Ирана Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максима Суслова.

«Передачу послания подтверждаем», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об отправлении соответствующей телеграммы.

Отмечается, что в послании российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двустороннего конструктивного сотрудничества между РФ и ИРИ в различных сферах, а также взаимодействие по международным вопросам. Путин подчеркнул, что это отвечает интересам двух стран.

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси одержал победу на выборах президента страны. 13-е выборы главы государства прошли в Иране 18 и 19 июня. Кроме Раиси кандидатами в президенты были секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, бывший глава Центрального банка страны Абдольнасер Хеммати и заместитель председателя Меджлиса Амир Хосейн Казизаде Хашеми.