Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине на $100 млн

США подготовили пакет военной помощи Украине на $100 млн, который был создан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной этой весной. Об этом сообщает Politico.

Совет национальной безопасности Соединенных Штатов поручил организовать финансовую помощь, поскольку Вашингтон все больше беспокоило массовое наращивание российской военной мощи вблизи границы с Украиной и на Крымском полуострове.

Но Белый дом в конечном итоге отложил это предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск, дислоцированных рядом с Украиной в преддверии встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

При этом один из источников издания подчеркнул, что при необходимости деньги могут быть в любой момент отправлены Украине. Пакет военной помощи также включает в себя системы ПВО малой дальности, стрелковое оружие и противотанковые вооружения.

Ранее Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.