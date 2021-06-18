Макрон призвал Евросоюз создать общие правила в отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по сотрудничеству с Россией, а также по реакции на конфликтные ситуации. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.

«Мы регулярно сталкиваемся с провокациями, новой конфликтностью, но нужно признать необходимость выработки общих правил в отношениях с Россией», — отметил он.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что возвращение послов в Москву и Вашингтон поможет наладить диалог двух стран, а саммит с участием президентов России и США «позволит открыться каналам для диалога между супердержавами». Он добавил, что поддерживать мирный диалог с Россией стоит и Евросоюзу. Курц почеркнул, что мир в Европе будет только с Россией, а не против нее.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.