Пушков рассказал о «скрытой повестке» саммита Путина и Байдена

«Скрытая повестка» саммита в Женеве заключалась в обсуждении будущего ядерных вооружений, от которого зависит вся мировая безопасность. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя изданию ранее сделанные заявления в ходе своего онлайн-брифинга в МИА «Россия сегодня».

«Американцы посчитали нужным убедиться, что от России не исходит ядерной угрозы и что Россия готова вести переговоры по поводу ядерных вооружений. Такова скрытая повестка саммита. Выражалась она не совсем внятным термином «стратегическая стабильность», под которым можно понимать все что угодно. Но по сути стратегическая стабильность – это о ядерном потенциале, который может с обеих сторон выйти из-под контроля и при определенных обстоятельствах быть использованным», — объяснил Пушков.

Итоги переговоров по этому направлению сенатор оценил положительно, подчеркнув, что сторонам удалось достичь «неформализованной» договоренности.

«Встреча была важной именно с политико-психологической точки зрения: стороны договорились не доводить свои противоречия до такой точки, за которой может последовать новый Карибский кризис и военный конфликт между двумя крупнейшими ядерными державами – вот о чем суть этого саммита. К главному итогу я бы отнес то, что достигнута неформализованная, не выраженная в виде какого-то соглашения, но договоренность о контроле над разногласиями – с тем, чтобы держать разногласия под контролем, в определенных рамках, чтобы они не утащили две стороны в эскалацию, которая может привести к самым неприятным последствиям», — отметил политик.

Ранее Пушков провел онлайн-брифинг в МИА «Россия сегодня», где дал свою оценку прошедшему 16 июня в Женеве встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.

В ходе брифинга сенатор сообщил, что у Вашингтона и Москвы различаются позиции по проблеме ядерного вооружения, однако американская сторона осознает, что ядерная война недопустима.