Лавров отшутился после ошибки с его отчеством на пресс-конференции

На пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова журналист перепутал отчество министра, назвав его вместо Викторовича Владимировичем. Об этом сообщает РИА «Новости» с переговоров руководителей МИД России и Белоруссии.

Журналист начал задавать вопрос, обратившись к Лаврову «Сергей Владимирович». Министр шутливо поправил: «Он же Викторович, ну ничего».

Корреспондент извинился, на что Лавров в шутку предложил после этого обратиться к Владимиру Макею «Владимир Викторович».

На это журналист заметил: «Много Владимировичей в руководстве». На фразу оба министра отреагировали улыбкой.

Ранее сообщалось, что Лавров ответил шуткой на вопрос о том, дала ли Москва добро на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, министерство «не таможня, чтобы давать добро».

Обсуждая обвинения болгарской стороны о причастности российских спецслужб ко взрывам боеприпасов в чешском Врбетице, глава МИД пошутил про убийство эрцгерцога Фердинанда, после которого началась Первая мировая война.