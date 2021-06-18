Врач Трампа требует отправить Байдена на когнитивный тест

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Президент США Джо Байден Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Global Look Press

Республиканец, член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, направил президенту страны Джо Байдену письмо с требованием пройти тест на когнитивные способности. Об этом сообщается на сайте конгрессмена.

Джексон, работавший врачом Белого дома во время президентства Дональда Трампа, указал на «умственный упадок», «оплошность» и забывчивость действующего лидера.

«Американский народ <...> заслуживают того, чтобы знать, что он (Джо Байден — прим. ред. «Газета.Ru») может выполнять обязанности, требуемые от должности, и заслуживает полной прозрачности психического состояния своего высшего избранного лидера», — пишет Джексон.

По его мнению, граждане США не доверяют президенту Байдену.

Письмо подписали еще 13 республиканцев из Палаты представителей.

Ранее Джо Байден перепутал Ливию и Сирию во время выступления на саммите G7.

Американский лидер неоднократно допускал оплошности в своей речи. Так, в апреле текущего года президент США случайно нецензурно выругался, пытаясь произнести словосочетание «нацистские флаги». До этого он также оговорился в фамилии своего российского коллеги Владимира Путина.