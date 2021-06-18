Порошенко подал иск против Гордона из-за его слов о сговоре с Путиным

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко обратился в Шевченковский районный суд Киева с иском к журналисту Дмитрию Гордону. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на адвоката политика Илью Новикова.

По словам юриста, бывший глава государства требует от Гордона признать недостоверной распространенную им информацию о якобы сговоре Порошенко и президента России Владимира Путина.

«Обычных в таких случаях дополнительных требований, чтобы суд обязал ответчика лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны, не заявлено», — сказал Новиков.

Он указал, что данная мера связана с тем, что факт искажения событий 2014 года имеет принципиальное значение для общества, а извинения Гордона уже «не могут ничего изменить».

В мае в эфире одной из украинских радиостанций Гордон заявил, что Порошенко «вступил в преступный сговор» с Путиным и «приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь» в 2014 году.

Ранее Гордон рассказал, что может «развалить» Украину.