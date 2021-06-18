Хиллари Клинтон прокомментировала поведение Путина на саммите в Женеве

Бывшая госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон в интервью MSNBC прокомментировала поведение российского лидера Владимира Путина на встрече с американским коллегой Джо Байденом.

«Путин — великий разрушитель, у него четкая миссия — подрывать демократию, в первую очередь, в Соединенных Штатах. Как сказал президент Байден, мы находимся в борьбе между автократией и демократией», — сказала Клинтон.

По ее словам, стратегия Путина в последние четыре года включает в себя «высмеивание» и «наблюдение» за США, и этому необходимо положить конец.

Она считает, что договоренности по итогам переговоров не всегда могут означать реальные достижения. Она указала на «постоянную сложность» в диалоге с Путиным.

«Даже когда ты договариваешься о чем-то, что, как ты полагаешь, отвечает интересам Соединенных Штатов, он будет продолжать подрывать и буквально пытаться сделать нашу жизнь сложнее», — пояснила Клинтон.

Клинтон также напомнила о 45-минутном опоздании Путина на переговоры с бывшим президентом США Бараком Обамой на полях саммита «Большой двадцатки» в Мексике в 2016 году — она убеждена, что тогда российский лидер «нарочно пытался завладеть ситуацией». Она подчеркнула, что на этот раз у Путина такой возможности не было.

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — лидеры общались более трех часов. Путин заявил, что переговоры на вилле «Ла Гранж» прошли хорошо.