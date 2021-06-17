В Киеве заявили, что Байден был на стороне Украины на переговорах с Путиным

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время саммита России и США в Женеве разговор об Украине был обстоятельным, а президент Соединенных Штатов был на стороне Киева. Об этом он сообщил в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Разговор между ними касательно Украины был предметным, и они друг друга очень хорошо понимали… Президент Байден был однозначно на стороне Украины, мы не были между ними. Президент Байден четко заявил Путину, что он стоял и будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины», — сказал он.

Он добавил, что уже обсудил встречу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая проинформировала его о результатах переговоров. Кулеба подчеркнул, что, по словам Нуланд, «ни президент Байден, ни его команда не отступит от правила никаких договоренностей об Украине без Украины».

Ранее Кулеба рассказал об ожиданиях Киева от встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Он отметил, что украинский МИД готов оперативно реагировать на любое развитие событий.