В Госдуме возможное появление турецкой базы в Азербайджане назвали расширением НАТО

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил «Газете.Ru», что возможное появление военной базы Турции в Азербайджане можно де-факто считать расширением НАТО. Так депутат прокомментировал заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который не исключил размещения военного объекта на азербайджанской территории.

«Я к Турции отношусь с настороженностью на Кавказе, это мое личное мнение. Это заявление (о возможном появлении военной базы. — «Газета.Ru»), конечно, часть двусторонних отношений Турции и Азербайджана, но это вызывает опаску или недоверие. Со стороны России должны последовать какие-то разговорные моменты, чтобы еще раз понять и представить, что именно они хотят делать», — добавил Заварзин.

По словам депутата, пока Турция и Азербайджан открыто не заявили о создании военной базы, но потихоньку подбираются к этому решению. В таких условиях России необходимо изучить обстановку, держать ситуацию на контроле и приготовиться реагировать, уверен Заварзин.

«Я, как человек, ранее занимавшийся НАТО в качестве военного представителя России, прекрасно понимаю, что эта организация давно устарела. Они нигде не сделали ничего положительного, они только хотят далеко-далеко с периферии работать, что бы ни угрожало границам НАТО. Вот и подбираются везде — то к Украине, то к Кавказу. Так что ничего хорошего в этом не вижу», — подчеркнул депутат.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе общения с журналистами по возвращении из Азербайджана не исключил, что в рамках подписанной с Баку Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции. «Эта тема может получить свое развитие в ходе консультаций президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным», — добавил Эрдоган.