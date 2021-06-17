Путин: США отказываются от диалога по кибербезопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва много лет предлагает Соединенным Штатам начать диалог по кибербезопасности, но они отказываются. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

«Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им (США — ред.) предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах», — сказал российский лидер.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США намерены разобраться, принесет ли результаты договоренность Байдена и Путина о потенциальном сотрудничестве в области обеспечения кибербезопасности. Он отметил, что для этого потребуется какое-то время.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.

Президенты приняли совместное заявление по итогам переговоров, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.