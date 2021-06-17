В Польше попросили Еврокомиссию наказать Германию за «связи» с Россией

Польские евродепутаты обратились к Европейской комиссии с призывом приостановить действие ряда прав Германии как государства ЕС в связи с поддержкой немецкой стороной «Северного потока — 2». «Газета.Ru» ознакомилась с соответствующим запросом члена Европарламента (ЕП), экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского.

В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) депутат ЕП объясняет, что «непредсказуемое» и «агрессивное» поведение России связано с ее способностью «поддерживать свою недемократическую систему за счет продажи энергии» странам ЕС. При этом он спрашивает, признает ли ЕК факт данной взаимосвязи.

«Председатель [Европейской комиссии Урсула] фон дер Ляйен заявила, что «отравление Алексея Навального современным боевым отравляющим веществом — это не единичный случай». Предполагаемая причастность России к угону самолета Ryanair и похищению Романа Протасевича с последующим похищением Андрея Пивоварова на борту польского самолета LOT — это лишь самые свежие примеры государственного терроризма России. Россия Путина может вести себя подобным образом только потому, что его режим пользуется деловыми связями с ЕС», — пишет депутат.

Ващиковский также назвал экономических партнеров Москвы ее «соучастниками».

«Любое государство Евросоюза, которое поддерживает Россию Путина посредством выгодных экономических сделок, таких как «Северный поток — 2» должно рассматриваться как соучастник РФ в ее действиях, которые подрывают международный порядок, угрожает безопасности граждан ЕС и противоречит правам человека и верховенству закона», — говорится в тексте запроса.

В связи со всем вышесказанным он обращается с вопросом к Еврокомиссии, планирует ли она задействовать против Германии статью 7 Договора о Европейском союзе, которая предполагает приостановку действия отдельных прав государства на общеевропейском уровне, включая возможность лишения права голоса в Совете ЕС.

«Запустит ли Комиссия Статью 7 Договора о Европейском Союзе против Германии, учитывая антиевропейскую позицию Берлина по «Северному потоку — 2» и его прямую связь с многочисленными действиями России, которые подрывают верховенство закона и права человека в ЕС и за его пределами?» — интересуется в своем запросе экс-глава МИД Польши.

Ранее в Польше приняли резолюцию против российского газопровода «Северный поток — 2», в котором проект называют российским «экспансионизмом».

В свою очередь, немецкая сторона последовательно высказывается в поддержку газопровода. Так, в конце апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ выступает за строительство «Северного потока — 2» и хочет развивать торговые отношения с РФ.

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.