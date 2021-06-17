Песков заявил, что вопрос о возможности обмена Навального с США на саммите не обсуждался

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности обмена с США Алексея Навального, отбывающего заключение в российской колонии, на двустороннем саммите в Женеве не поднимался. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, такого разговора не было и таких предложений (со стороны США) не озвучивалось», — ответил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что тему Навального поднял лидер США Джо Байден на встрече в узком составе. По словам Пескова, президент России Владимир Путин дал ответ, но какой именно, пресс-секретарь уточнил.

16 июня президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели переговоры в Женеве.

Глава Белого дома Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве заявил, что поднял в разговоре тему нарушений прав человека в России, в том числе – по делу Алексея Навального.