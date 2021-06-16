В Госдуме рассказали, что отличает Путина от Байдена

Отношение российского президента к СМИ-иноагентам выгодно отличает его от американского коллеги, считает депутат Госдумы Василий Пискарев.

«Несколько месяцев мы слышали из США обвинения и ультиматумы. Путин проявил открытость и готовность обсуждать самые сложные темы. И этим он выгодно отличается от Байдена, которого накануне ведущие газеты США призывали вести разговор с позиции силы, выступить в защиту «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), получившего в нашей стране статус иноагента, и побуждали объявить новые санкции», — сказал «Газете.Ru» глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Он пояснил, что российские требования к американской радиостанции «просты»: «соблюдайте российские законы, также, как соблюдают ваши законы журналисты RT в США».

«Законы об иноагентах — это наш зеркальный ответ на аналогичное законодательство США, и ни у кого не должно быть сомнений, что мы примем все необходимые меры, чтобы защитить наш суверенитет от внешнего вмешательства. Комиссия Госдумы продолжит работать над этим. Что же касается «Радио Свобода», о котором зашла речь на встрече в Женеве, то мы обратили внимание на интервью главного редактора этой радиостанции, где он говорит о неготовности соблюдать наши законы и проговаривается о намерении выбить из властей США побольше денег на свою деструктивную деятельность. Такие действия явно не способствуют укреплению взаимного доверия между нашими странами, стремление к которому проявили президенты. Нельзя допустить, чтобы противники диалога погасили те «зарницы доверия», проблески которых заметил Президент Путин», — сказал депутат.

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина продолжалась несколько часов, по итогам они провели пресс-конференции — отдельно друг от друга. Путин в разговоре с журналистами сказал, что во время диалога «промелькнули зарницы счастья», а Байден заявил, что руководство обеих стран «не хочет холодной войны».