В Госдуме рассказали, чем Путин лечит «русофобию» Запада

Антипутинская риторика стала новым вирусом русофобии, с которым президент Владимир Путин пытается бороться «медикаментозными средствами», сказал «Газете.Ru» депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный.

«Похоже, есть такая болезнь, какой-то вирус в головы попал американскому истеблишменту, некоторым европейским политикам, который называется русофобия, который все больше и больше набирает обороты, и который можно остановить, наверное, только каленым железом. И тем не менее мы до последнего пытаемся применить не хирургическое вмешательство, а медикаментозное лечение, профилактику. Вот то, что делает наш президент», — отметил Выборный в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что среди «лекарств», которые применяет Путин, - «нормальное человеческое общение» и стремление выстроить работу в практическом ключе.

Комментируя прошедший саммит Владимира Путина и президента США Джо Байдена, Выборный выразил мнение, что найти «общий знаменатель» по ключевым вопросам мировой стабильности лидерам двух государств мешают некие «злобные силы» в США.

«Посмотрите, какие злобные вопросы западные журналисты задавали нашему президенту, пытались всячески уколоть его, как можно больнее, сбросить с того правильного направления, которое, по сути, является базовым, сдерживающим и может привести к общему знаменателю и к светлому будщему», — пояснил депутат.

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина продолжалась несколько часов, по итогам они провели пресс-конференции — отдельно друг от друга. Путин в разговоре с журналистами сказал, что во время диалога «промелькнули зарницы счастья», а Байден заявил, что руководство обеих стран «не хочет холодной войны».