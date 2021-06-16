Путин считает, что «нечего обсуждать» в вопросе вступления Украины в НАТО

Возможное вступление Украины в НАТО в ходе встречи с президентом США Джо Байденом затрагивалась лишь «мазком», заявил президент России Владимир Путин.

«По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов прошла 16 июня в Женеве.

Накануне президент Байден заявил о том, что Украина может вступить в НАТО, несмотря на ситуацию в Донбассе. В Кремле оценили слова Байдена.

До этого американский лидер заявлял, что для вступления в НАТО Украине необходимо победить коррупцию, а руководству страны — убедить членов альянса в необходимости принять ее.