Путин и Байден пожали руки
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден пожали руки на встрече
Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе.
Как ранее сообщили в Кремле, переговоры пройдут в библиотеке виллы.
На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.
Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.
На 18.00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита. Байден отказался от пресс-конференции.