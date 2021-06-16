Путин и Байден пожали руки

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден пожали руки на встрече

Переговоры Путина и Байдена начались в узком составе.

Как ранее сообщили в Кремле, переговоры пройдут в библиотеке виллы.

На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18.00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита. Байден отказался от пресс-конференции.