Путин и Байден встретились

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве.

По протоколу на саммит отведено пять часов. Совместной пресс-конференции по итогам не планируется. Лидеры России и США пообщаются с журналистами по отдельности по завершении саммита.