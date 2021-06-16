Блинкен и Салливан примут участие в саммите Россия — США

Госсекретарь США Энтони Блинкен, замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, американский посол в Москве Джон Салливан, старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан примут участие в расширенной встрече на российско-американском саммите в Женеве 16 июня. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным канала, президент Соединенных Штатов Джо Байден интенсивно готовился к саммиту в течение нескольких недель.

Ранее самолет с Путиным на борту приземлился в аэропорту Женевы.

На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18.00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.

Американский лидер прибыл в Женеву накануне, 15 июня.