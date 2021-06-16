Путин вылетел в Швейцарию на саммит с Байденом
Ольга Якушева
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Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на саммит с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным накануне, 15 июня.
Встреча Путина и Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, предположительно, продлится пять часов.
На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.
Далее, в 16:15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.
На 18:00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.