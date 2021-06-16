Путин вылетел в Швейцарию на саммит с Байденом

Президент России Владимир Путин вылетел в Швейцарию на саммит с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным накануне, 15 июня.

Встреча Путина и Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве, предположительно, продлится пять часов.

На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16:15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18:00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.