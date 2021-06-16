В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве обратили внимание на слова американского лидера Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО, передает РИА «Новости».

По его словам, при необходимости российский президент Владимир Путин в ходе встречи с американским коллегой в Женеве 16 июня обозначит позицию Москвы относительно упоминаемой темы с Североатлантическим альянсом.

«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент США Джо Байден заявил о том, что Украина может вступить в НАТО, несмотря на ситуацию в Донбассе.

До этого американский лидер заявлял, что для вступления в НАТО Украине необходимо победить коррупцию, а руководству страны — убедить членов Североатлантического альянса в необходимости принять ее.