Песков: дефицит контактов России и США сейчас больше, чем во времена СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дефицит контактов и взаимного диалога между Москвой и Вашингтоном в настоящее время больше, чем во времена СССР. Об этом представитель Кремля сказал на пресс-конференции в Женеве, где в среду 16 июня состоятся переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что сегодня этот дефицит происходит на фоне растущего конфликтного потенциала в мире.

Песков также обратил внимание на такие глобальные вопросы, как региональные конфликты, проблемы разоружения, а также вопросы в области стратегической стабильности, контроля над вооружениями. Помимо этого, по его словам, в мире «происходит обвальное изменение климата, весь европейский континент обеспокоен этим, для них это тема номер один».

«И для нас это тема номер один, потому что мы не менее уязвимы. Мы — страна, больше 65% территории которой находится в условиях вечной мерзлоты. Это все меняется, об этом нужно говорить», — сказал представитель Кремля.

По его мнению, именно такие крупнейшие державы, как Россия и США, должны говорить об изменении климата «в интересах всего человечества». То, что страны не обсуждают этот вопрос, — и есть низшая точка двусторонних отношений, считает Песков.

Ранее бывший государственный секретарь США Майкл Помпео раскритиковал Джо Байдена за «неготовность» к пресс-конференции с Путиным

Лидеры России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.