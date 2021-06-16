Конгресс призвал Байдена наладить сотрудничество с Россией в некоторых сферах

Группа из пятнадцати американских конгрессменов в преддверии саммита РФ-США в Женеве направила президенту Джо Байдену письмо с призывом наладить сотрудничество с Россией в различных сферах, имеющих глобальное значение. Текст документа представлен на личном сайте члена Палаты представителей, демократа Прамилы Джаяпал.

Законодатели выделили такие сферы, как контроль за вооружениями (во избежание новой ядерной гонки), борьба с изменением климата, борьба с насильственным экстремизмом, снижение киберугроз национальным экономикам и инфраструктуре, а также сокращение глобального неравенства.

Политики обратили внимание главы государства на то, что все президенты Соединенных Штатов, начиная с Франклина Рузвельта (годы президентства: 1933 --1945 гг.), проводили личные встречи с лидерами СССР и России.

В письме говорится, что на Россию и США приходится 90% ядерных боеголовок в мире. Из этого следует, что необходимо поддерживать дипломатические отношения между двумя странами, в том числе ради недопущения ядерной войны. Конгрессмены призвали Байдена к «пересмотру и отмене нынешних предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения».

Законодатели также выразили надежду на то, что саммит РФ — США позволит как защитить суверенитет Соединенных Штатов и партнеров, так и добиться мирного урегулирования конфликтов, например, конфликта на востоке Украины.

Лидеры России и США встречаются в Женеве 16 июня.

Ранее бывший государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что президента США Джо Байден показал свою слабость, отказавшись от совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путином.