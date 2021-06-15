Захарова рассказала об обмане НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Global Look Press

Руководство НАТО обмануло мировое сообщество, рассчитывающее на новый этап развития. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.

Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что Михаилу Горбачеву обещали, что расширения НАТО на Восток не будет. Тем не менее, это не было зафиксировано в документах, из-за чего «обманули дурачка на четыре кулачка». Глава государства отметил, что все обещания нужно фиксировать на бумаге.

В свою очередь, Захарова опубликовала документы, где западные политики подтверждали эти обещания — выдержка из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера. Он утверждал, что «НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза».

Кроме того, Захарова упомянула высказывание госсекретаря Джеймса Бейкера, который на встрече с Горбачевым прокомментировал дальнейшее расширение альянса словами «ни дюйма на Восток».

Все это, по мнению дипломата, доказывает, как альянс нарушал «джентльменское соглашение» с Советским Союзом.

«В НАТО обманули все международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения друг друга», — заключила дипломат.

Ранее Путин прокомментировал расширение НАТО.