Захарова рассказала об обмане НАТО

Руководство НАТО обмануло мировое сообщество, рассчитывающее на новый этап развития. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.

Накануне президент России Владимир Путин напомнил, что Михаилу Горбачеву обещали, что расширения НАТО на Восток не будет. Тем не менее, это не было зафиксировано в документах, из-за чего «обманули дурачка на четыре кулачка». Глава государства отметил, что все обещания нужно фиксировать на бумаге.

В свою очередь, Захарова опубликовала документы, где западные политики подтверждали эти обещания — выдержка из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера. Он утверждал, что «НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза».

Кроме того, Захарова упомянула высказывание госсекретаря Джеймса Бейкера, который на встрече с Горбачевым прокомментировал дальнейшее расширение альянса словами «ни дюйма на Восток».

Все это, по мнению дипломата, доказывает, как альянс нарушал «джентльменское соглашение» с Советским Союзом.

«В НАТО обманули все международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения друг друга», — заключила дипломат.

Ранее Путин прокомментировал расширение НАТО.