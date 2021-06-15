Посадку самолета российской делегации в Женеве задержали на час из-за прилета Байдена

Перед прибытием в Женеву самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула вынужден был кружить в воздухе около часа. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«На подлете к городу стюардесса объявила находящимся на борту, что лайнер поставили в зону ожидания, оно составит около часа», — говорится в сообщении.

В ожидании разрешения на посадку самолет СЛО «Россия» сделал в воздухе несколько десятков разворотов. В агентстве предположили, что задержка была связана с прилетом в Швейцарию президента США Джо Байдена. Президент России Владимир Путин должен прибыть в Женеву завтра, непосредственно перед переговорами.

Встреча российского и американского лидеров пройдет 16 июня на вилле «Ла Гранж». Президент США ранее заявлял, что в ходе переговоров перечислит российскому коллеге сферы потенциального сотрудничества обеих стран.

Российская сторона, в свою очередь, сообщала, что в ходе встречи будет обсуждаться пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, стратегическая стабильность, а также сотрудничество в экономике, климат и Арктика.