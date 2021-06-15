В Белом доме заверили, что «преломления хлеба» на встрече Путина и Байдена не будет

На переговорах российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена «преломления хлеба» не будет. Об этом заявил источник в администрации США, пишет РИА «Новости».

«Встречи представителей России и США в Женеве завтра вполне могут продлится 4-5 часов или дольше, но «без преломления хлеба», — сказал высокопоставленный чиновник.

Встреча российского и американского лидера пройдет 16 июня на вилле «Ла Гранж». Байден уже прибыл в Женеву.

До этого Байден назвал Путина жестким и умным соперником. 46-й глава Белого дома также подчеркнул, что во время встречи перечислит российскому президенту сферы потенциального сотрудничества России и США.

В свою очередь, в России заявили, что во время встречи будут обсуждаться пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, стратегическая стабильность, а также сотрудничество в экономике, климат и Арктика.