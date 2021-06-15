Киев отказался признавать достигнутые без Украины договоренности России и США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях Киева от встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом сообщают «Українськi Новини».

«Мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут», — сказал Кулеба.

Также Кулеба отметил, что Байден предложил Путину встретиться во время эскалации в Донбассе и вдоль украинских границ. По мнению министра, Украина станет важной темой переговоров.

Кулеба заключил, что украинский МИД готов оперативно реагировать на любое развитие событий.

Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.

Ранее помощник президента России назвал темы саммита в Женеве. По его словам, в ходе предстоящих переговоров Владимир Путин и Джо Байден обсудят стратегическую стабильность, пандемию коронавируса, борьбу с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, климат и Арктику. Среди региональных проблем будут вопросы по Украине, Сирии, Ливии, Афганистану и Нагорному Карабаху.