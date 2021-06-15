Экс-президент Польши поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший президент Польши Лех Валенса Бывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса
РИА «Новости»

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса ожидает, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру. Об этом сообщает РИА «Новости».

Саммит Россия — США планируется провести в Женеве в среду, 16 июня.

«Первая встреча обычно не приносит слишком многого, но они познакомятся, поговорят, определят какие-то темы, и потом, надеюсь, вместе что-то сделают для мира», — поделился Валенса.

Экс-глава Польши обратил внимание, что Россия и США ответственны за мир.

«Хорошо, что есть общение, а продолжение должно наступить», — заключил Валенса.

До этого Байден назвал Путина жестким и умным соперником. 46-й глава Белого дома во время встречи перечислит российскому президенту сферы потенциального сотрудничества России и США.

Кроме того, в американской администрации называли возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Также была названа причина отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным.