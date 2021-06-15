Экс-президент Польши поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса ожидает, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру. Об этом сообщает РИА «Новости».

Саммит Россия — США планируется провести в Женеве в среду, 16 июня.

«Первая встреча обычно не приносит слишком многого, но они познакомятся, поговорят, определят какие-то темы, и потом, надеюсь, вместе что-то сделают для мира», — поделился Валенса.

Экс-глава Польши обратил внимание, что Россия и США ответственны за мир.

«Хорошо, что есть общение, а продолжение должно наступить», — заключил Валенса.

До этого Байден назвал Путина жестким и умным соперником. 46-й глава Белого дома во время встречи перечислит российскому президенту сферы потенциального сотрудничества России и США.

Кроме того, в американской администрации называли возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Также была названа причина отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным.