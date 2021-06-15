Медведчук обратился с жалобой в ЕСПЧ на политическое преследование Киевом

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук подал жалобу в ЕСПЧ на действия Киева. Об этом сообщается на странице в Facebook депутата Рады Рената Кузьмина.

Медведчук также пожаловался на политическую мотивацию его преследования.

«Он обвинил действующий режим в политической мотивации его уголовного преследования, в грубом нарушении права на справедливый суд, а также в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность», — уточнил парламентарий Кузьмин.

Украинский депутат добавил, что дело Медведчука могут рассмотреть в приоритетном порядке и решения долго ждать не придется.

В мае суд в Киеве отправил главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Его подозревают в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». По этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.

Медведчук не согласен с предъявленными обвинениями, заверяя, что это связано с политическим преследованием.