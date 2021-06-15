Эксперты по РФ рекомендовали Байдену отказаться от пресс-конференции с Путиным

Президент США Джо Байден в преддверии российско-американского саммита провел встречу с экспертами по РФ, которые рекомендовали ему не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал «Аксиос».

Как уточняет новостной сайт, среди проводивших для Байдена брифинг были как действующие чиновники, так и те, кто работали в администрации экс-президента Дональда Трампа.

По информации портала, эксперты также советовали Байдену «не давать какую-либо возможность» Путину «затмить частные переговоры новыми публичными предложениями».

Портал отмечает, что среди приглашенных на брифинг специалистов были бывший старший директор по России Совета национальной безопасности при Белом доме Фиона Хилл, экс-послы США в Москве Майкл Макфол и Джон Теффт и бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер.

Некоторые эксперты выступили за расширение взаимодействия с Россией, включая студенческие обмены, восстановление дипломатических и консульских должностей. Другие предложили продемонстрировать более жесткий подход при любой возможности.

Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Ранее президенты рассказали об ожиданиях от личной встречи.