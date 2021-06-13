Байден назвал Путина автократом

Президент США Джо Байден заявил о том, что не может дать гарантии изменения позиции России, назвав при этом российского лидера Владимира Путина «автократом». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита Группы семи (G7), сообщает Washington Post.

«Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или поведение страны. У автократов есть огромная власть, им не надо отвечать перед обществом, и очень может случиться, что если я буду отвечать [Путину] должным образом, что я и сделаю, то это его не переубедит, и он продолжит в том же духе», — сообщил Байден.

В Великобритании с 11 по 13 июня проходит традиционный саммит G7. Мероприятие проводится в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, участие также принимают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Ранее сообщалось о том, что Байден объяснил решение не проводить 16 июня совместную пресс-конференцию с российским президентом Владимиром Путиным по итогам саммита в Женеве.