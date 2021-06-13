NBC: США подадут «жесткий сигнал» на встрече в Женеве

Белый дом планирует продемонстрировать решимость в противостоянии с Россией на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает телеканал NBC.

Ссылаясь на источник в администрации президента, который осведомлен о подготовке саммита, который пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве, в эфире телеканала объявили, что «ключевой целью Белого дома» станет донести «решительный сигнал Путину, в противовес дружеским отношениям, которые после своей первой встречи с Путиным продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп».

Кроме того, указывая на встречу Байдена с союзниками на саммите G7 и после этого на саммите НАТО, в Белом доме выразили надежду на то, что Байден сумеет продемонстрировать Путину «единый фронт противодействия» России.

Также в эфире рассказали о формате встречи — согласно планам американской стороны, это будет две встречи, одна из которых пройдет в широком формате, а другая — при меньшем количестве людей. Встретятся ли Путин и Байден в Женеве «один на один» — пока не известно.

Ранее стало известно, почему Байден и Путин не будут проводить пресс-конференцию вместе.