Швейцария «с нетерпением» ждет Путина и Байдена

Швейцария ждет прибытия президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена саммит в Женеве, сообщил швейцарский президент Ги Пармелен в интервью ТАСС.

«У Швейцарии есть давняя традиция добрых услуг, и она с нетерпением ждет прибытия двух глав государств в Женеву», — заявил глава государства.

По его словам, в Швейцарии считают диалог российского и американского лидеров необходимым для решения межгосударственных и глобальных проблем. Пармелен также добавил, что подготовка к встрече президентов ведется в тесном контакте с администрациями обеих стран-участниц саммита.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приедет на саммит «не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США». Сам президент России говорил, что на данный момент отношения России и США находятся в низшей за последние годы точке.

Глава пресс-службы американского Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что США хотят отыскать «путь вперед» в отношениях с Россией на саммите. При этом она подчеркнула, что Вашингтон оставляет за собой право вводить санкции против России даже на фоне предстоящей встречи.