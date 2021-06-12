Путин сравнил Трампа и Байдена

Президент России Владимир Путин сравнил бывшего и действующего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена. Свое мнение российский лидер высказал в интервью американскому телеканалу NBC.

Путин назвал Трампа экстраординарной и талантливой личностью.

«Он яркий человек, нравится он вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики [до избрания президентом]. Некоторым это нравится, некоторым не нравится, но это факт», — заявил глава России про экс-президента США.

При этом Путин отметил, что нынешний американский лидер Джо Байден «радикально отличается» от своего предшественника, так как является «человеком карьеры» и провел практически всю свою взрослую жизнь в политике.

«Это другой тип людей, и я очень надеюсь, что да, есть некоторые преимущества, некоторые недостатки, но не будет никаких импульсивных действий со стороны действующего президента США», — добавил российский президент.

В ходе интервью Путин также сообщил, что его не обеспокоило скандальное интервью главы США Джо Байдена, в котором тот допустил оскорбления в адрес российского коллеги.