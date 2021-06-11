Кулеба рассказал о сложностях организации встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет сложно, сообщает телеканал «Украина 24».

«Сейчас место встречи президентов Путина и Зеленского не обсуждается, есть определенные контакты и попытки согласовать повестку встречи, но к географии еще не дошли», — заявил Кулеба.

По его словам, для Украины первостепенной задачей на подобном саммите лидеров стран прекращение войны в Донбассе, и в таком случае Кулеба заявил, что «не пожалеет никаких сил, чтобы такая встреча состоялась».

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что президент Зеленский не будет общаться «непонятно с кем», указав на руководителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Согласно Вторым минским соглашениям, сторонами при урегулировании вооружённого конфликта на востоке Украины являются Донецкая народная республика, Луганская народная республика и Украина.

Ранее президент России Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с украинским президентом Зеленским.