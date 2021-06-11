Президент США Джо Байден заблудился на саммите G7, случайно оказавшись в одном из ресторанов. Соответствующее видео опубликовал РЕН.

В британском графстве Корнуолл американский президент зашел в ресторан, где находились посторонние люди. Судя по их реакции, они не ожидали встретить Байдена. Когда политик направился к выходу, его спросили, как проходит саммит.

«Очень хорошо», — сказал он и покинул заведение.

Неизвестная девушка, вероятно, организатор, взяла его за руку и увела на улицу.

Ранее жена Байдена заявила, что он «чересчур готов» к саммиту с президентом России Владимиром Путиным, который пройдет 16 июня в Женеве. По ее словам, Байден хорошо подготовился к своему первому зарубежному турне — к поездке он готовился неделями, работал до сегодняшнего дня. Как рассказала супруга президента, глава государства «любит зарубежную политику, это его крепость».